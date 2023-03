Pellegrini pronto a dire addio? La richiesta della Juventus alla Lazio (Di martedì 28 marzo 2023) Luca Pellegrini rischia di dire addio definitivamente alla Juventus, con il terzino che punta così a essere riscattato dalla Lazio. Che ci sia bisogno di aria nuova in casa Juventus è assolutamente innegabile, con i bianconeri che devono sfoltire la rosa. Luca Pellegrini ha dimostrato di non essere un giocatore del livello della Vecchia Signora e ora è prossimo a dire addio. Per ora la Lazio lo ha acquistato in prestito, ma i biancocelesti sembrano finalmente essere intenzionati ad affondare il colpo. Luca Pellegrini (Fonte: LaPresse)Non è semplice riuscire a trovare il modo di concludere la trattativa, ma le parti si stanno avvicinando. I romani ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 marzo 2023) Lucarischia didefinitivamente, con il terzino che punta così a essere riscattato d. Che ci sia bisogno di aria nuova in casaè assolutamente innegabile, con i bianconeri che devono sfoltire la rosa. Lucaha dimostrato di non essere un giocatore del livelloVecchia Signora e ora è prossimo a. Per ora lalo ha acquistato in prestito, ma i biancocelesti sembrano finalmente essere intenzionati ad affondare il colpo. Luca(Fonte: LaPresse)Non è semplice riuscire a trovare il modo di concludere la trattativa, ma le parti si stanno avvicinando. I romani ...

