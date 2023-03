Pellegatti: “Milan diverso dall’anno scorso, a Napoli già festeggiano” (Di martedì 28 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Radio24, Carlo Pellegatti ha parlato in vista della sfida di Champions tra Milan e Napoli Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 marzo 2023) Intervistato dai microfoni di Radio24, Carloha parlato in vista della sfida di Champions tra

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Pellegatti: “Milan diverso dall’anno scorso, a Napoli già festeggiano” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Pellegatti - theMilanZone_ : ??#Pellegatti sul #Milan: 'Se arriva dietro a squadre come #Lazio e #Roma è giusto che non vada in Champions' - Milannews24_com : #Pellegatti sicuro ??? 'Giusto che il #Milan non vada in #Champions se...' ???? - RadioRossonera : Il #Milan pensa ad un attaccante centrale forte per la prossima stagione: chi sono i principali candidati? Cosa s… - milansette : Pellegatti: 'E' un Milan diverso dall'anno scorso, l'atteggiamento era sempre propositivo' -