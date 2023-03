Pedullà: «Per Mancini non ci sono regole, ha massacrato il movimento» (Di martedì 28 marzo 2023) Alfredo Pedullà ci va giù duramente con le accuse al ct Roberto Mancini: la critica dopo le scelte per le convocazioni Alfredo Pedullà, a Sportitalia, ha aspramente criticato le scelte del ct della Nazionale Roberto Mancini. L’ANALISI – «E’ giusto che chiami gli argentini perchè per lui le regole non esistono e sto facendo cronaca. Il 28 febbraio 2001 Roberto Mancini è il vice allenatore della Lazio e non ha il patentino. La Fiorentina lo chiama al posto di Terim e c’è una sollevazione popolare anche dell’asso allenatori che si ribella dinanzi alla possibilità che possa allenare senza patentino. Lui è stato il primo a beneficiare di una cosa che ha massacrato l’intero movimento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Alfredoci va giù duramente con le accuse al ct Roberto: la critica dopo le scelte per le convocazioni Alfredo, a Sportitalia, ha aspramente criticato le scelte del ct della Nazionale Roberto. L’ANALISI – «E’ giusto che chiami gli argentini perchè per lui lenon esistono e sto facendo cronaca. Il 28 febbraio 2001 Robertoè il vice allenatore della Lazio e non ha il patentino. La Fiorentina lo chiama al posto di Terim e c’è una sollevazione popolare anche dell’asso allenatori che si ribella dinanzi alla possibilità che possa allenare senza patentino. Lui è stato il primo a beneficiare di una cosa che hal’intero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

