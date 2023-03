**Pd: Serracchiani, 'autonomia gruppi rende più forte partito'** (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Quello di oggi è un passaggio importante e delicato. Nei mesi alle nostre spalle, dopo la sconfitta politica che ci ha fatto lavorare in un contesto di debolezza, l'azione in Parlamento ha fatto da faro. L'autonomia dei gruppi va tutelata e salvaguardata sempre anche perché rende più forte il partito". Così Debora Serracchiani intervenendo al gruppo Pd della Camera. "Lavorando in questo modo, con lealtà tra di noi e spirito di squadra, non solo abbiamo fatto opposizione forte a maggioranza e governo ma abbiamo avuto ambizione e forza per dettare agenda. Maggioranza e governo sono in difficoltà sui temi economici e sociali, non ne vogliono parlare e per questo tirano dentro le questioni dei diritti, dei bambini, delle madri detenute, dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Quello di oggi è un passaggio importante e delicato. Nei mesi alle nostre spalle, dopo la sconfitta politica che ci ha fatto lavorare in un contesto di debolezza, l'azione in Parlamento ha fatto da faro. L'deiva tutelata e salvaguardata sempre anche perchépiùil". Così Deboraintervenendo al gruppo Pd della Camera. "Lavorando in questo modo, con lealtà tra di noi e spirito di squadra, non solo abbiamo fatto opposizionea maggioranza e governo ma abbiamo avuto ambizione e forza per dettare agenda. Maggioranza e governo sono in difficoltà sui temi economici e sociali, non ne vogliono parlare e per questo tirano dentro le questioni dei diritti, dei bambini, delle madri detenute, dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Pd: Serracchiani, 'autonomia gruppi rende più forte partito'** - - Agenparl : Pd, Schlein: grazie a Debora Serracchiani per dedizione e spirito di servizio alla comunità democratica -… - TV7Benevento : **Pd: Schlein ringrazia Serracchiani, 'ottima presidente gruppo'** - - Simona547775093 : RT @dantegiumanini: E la prossima sarà la #Malpezzi Casini su casini Serracchiani fattta fuori, 'Schlein non cambia idea': polveriera Pd… - mimmoalba1 : RT @dantegiumanini: E la prossima sarà la #Malpezzi Casini su casini Serracchiani fattta fuori, 'Schlein non cambia idea': polveriera Pd… -