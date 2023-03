Pd nomina i nuovi capigruppo: Boccia al Senato e Braga alla Camera (Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche Pd, la proclamazione di Elly Schlein: 'Noi con l'Italia che fa più fatica, voglio essere la segretaria di tutti' Le parole dei capigruppo 'Questa elezione mi responsabilizza molto, avviene ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) Leggi Anche Pd, la proclamazione di Elly Schlein: 'Noi con l'Italia che fa più fatica, voglio essere la segretaria di tutti' Le parole dei'Questa elezione mi responsabilizza molto, avviene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Pd nomina i nuovi capigruppo: Boccia al Senato e Braga alla Camera #pd #capogruppo #28marzo - Ro96689588 : RT @mariamacina: VANNO AVANTI COSI’ DA ANNI Nel PD sta andando tutto come previsto. Ora litigano per l’assegnazione dei nuovi incarichi di… - rosarioT1970 : RT @mariamacina: VANNO AVANTI COSI’ DA ANNI Nel PD sta andando tutto come previsto. Ora litigano per l’assegnazione dei nuovi incarichi di… - AlvisiConci : RT @mariamacina: VANNO AVANTI COSI’ DA ANNI Nel PD sta andando tutto come previsto. Ora litigano per l’assegnazione dei nuovi incarichi di… - NadiaMAI4 : RT @mariamacina: VANNO AVANTI COSI’ DA ANNI Nel PD sta andando tutto come previsto. Ora litigano per l’assegnazione dei nuovi incarichi di… -