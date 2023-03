(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Ringrazio Debora, e con lei Simona, per il lavoro svolto soprattutto in questi ultimi mesi in cui le difficoltà dell'inizio dell'al governo sono stati condizionati anche da un percorso congressualeprolungato". Così Lorenzo, a quanto si apprende, intervenendo al gruppo Pd Camera con Elly Schlein.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laremi_guido : RT @algirone: Buona parte dei Tw di esponenti o simpatizzanti del @pdnetwork riguardano Calenda. Ma dico io, è questa l'emergenza del Paese… - Four___M : RT @algirone: Buona parte dei Tw di esponenti o simpatizzanti del @pdnetwork riguardano Calenda. Ma dico io, è questa l'emergenza del Paese… - algirone : Buona parte dei Tw di esponenti o simpatizzanti del @pdnetwork riguardano Calenda. Ma dico io, è questa l'emergenza… -

La nuova segretaria invoca unità interna, e duraal governo. Dal tema caldo dei ... ha rassicurato i suoi l'ex ministro della Difesa Lorenzo, che ha avuto un colloquio con la ...Nei fatti sancire la spaccatura dentro il partito, una maggiorana e una. Che sono però ... Sarà dunque ora Base Riformista, la corrente del presidente del Copasir Lorenzoe gli altri ...... Schlein "risponde" chiamando a raccolta quanti non l'hanno sostenuta ( Lorenzo, Graziano ... Discorso rivolto sia alla maggioranza che all', a Mel oni e Schlein . La questione dei ...

Pd: Guerini, ‘su opposizione peso congresso inutilmente lungo’ La Sicilia

per il lavoro svolto soprattutto in questi ultimi mesi in cui le difficoltà dell’inizio dell’opposizione al governo sono stati condizionati anche da un percorso congressuale inutilmente prolungato”.Sinistra (Politica) Oggi l’elezione di Boccia e Braga. La minoranza chiede un vicesegretario e altri tre posti in segreteria. La leader: «Abbiamo nodi politici importanti davanti a noi, dobbiamo sciog ...