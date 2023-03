Pd | Guerini | ' su capigruppo forzature | per prospettiva unitaria serve condivisione**

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "La complessità richiede condivisione se si vuole andare a unae quindi, formulando un mio giudizio di verità per non essere omissivo nel dibattito, ritengo che questo passaggio abbia avuto elementi di forzatura politica sia nell'interpretazione del risultato congressuale che nel rapporto con l'autonomia dei gruppi parlamentari". Così Lorenzointervenendo oggi alla riunione del gruppo Pd Camera con Elly Schlein.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giacom1967xxx : @guerini_lorenzo @Deputatipd @ItalianAirForce col pd hanno poco a che fare - attilasarti : RT @PaoloBorg: 'Guerini considera Boccia la quinta colonna di Conte nel Pd' @repubblica 25/03 Strano allora che la Schlein voglia imporlo c… - Civetta46262114 : RT @PaoloBorg: 'Guerini considera Boccia la quinta colonna di Conte nel Pd' @repubblica 25/03 Strano allora che la Schlein voglia imporlo c… - PinascoDanilo : RT @PaoloBorg: 'Guerini considera Boccia la quinta colonna di Conte nel Pd' @repubblica 25/03 Strano allora che la Schlein voglia imporlo c… - oldmanandsea1 : RT @PaoloBorg: 'Guerini considera Boccia la quinta colonna di Conte nel Pd' @repubblica 25/03 Strano allora che la Schlein voglia imporlo c… -

Una mossa troppo ardita, che affonderebbe l'intero, proprio mentre i sondaggi indicano una ... Tensioni dentro Base riformista, la corrente diA essere spaccata, paradossalmente, è la ...e M5s sono d'accordo sulla presidenza Copasir a. Più difficile la... È stato ritirato l'emendamento al Dl Calabria sulla proroga dell'invio di armi all'Ucraina. Il decreto in questione si..... per impedire eventuali vittorie dei candidati. Intanto si avvertono crescenti scricchiolii ... ha rassicurato i suoi l'ex ministro della Difesa Lorenzo, che ha avuto un colloquio con la ...

**Pd: Guerini, 'su capigruppo forzature, per prospettiva unitaria ... Il Tirreno

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, è molto tentato: "Dipenderà da Schlein se il Pd sarà ancora il mio partito". Ma queste sono, o sarebbero, fuoriuscite individuale. Da Base riformista, Graziano Delrio ...è servito al Nazareno a lanciare un messaggio chiaro a Guerini & co.: "Non avete i numeri per andare a una conta". A far fibrillare i ’bonacciniani’ è la scelta della leader Pd di discutere il cuore ...