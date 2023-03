Pd | dopo i capigruppo Elly Schlein vuole opposizione nelle piazze e in Parlamento

(Di martedì 28 marzo 2023) Chiara Braga e Francesco Boccia sono i nuovidel Pd alla Camera e al Senato.settimane di trattative interne, i due vengono eletti per acclamazione.ringrazia le uscenti Debora Serracchiani e Simona Malpezzi per il lavoro fatto con i gruppi, sempre “reattivi” nell’opporsi “con responsabilità e determinazione alle scelte sbagliate della ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Nel Pd non è ancora tempo di tregua: anzi. Ormai un mese dopo, Schlein è ancora senza la nuova segreteria e non ha… - giusev76 : RT @Open_gol: Dopo il cambio alla guida dei gruppi parlamentari, la leader del Nazareno dovrà stabilire i nomi di chi comporrà la nuova seg… - Open_gol : Dopo il cambio alla guida dei gruppi parlamentari, la leader del Nazareno dovrà stabilire i nomi di chi comporrà la… - maurizio_staff : Dopo confronto di ieri sulla nuova fase e sulle priorità dell’attività politica e #parlamentare. Oggi dalle 10 e 30… - 1950milu : RT @danieledv79: Alla fine decide tutto lei e cambia i capigruppo, cosa che @matteorenzi non fece, dopo esser diventato segretario, ma il '… -

E' stato presentato stamani aiConsigliari e agli organi di informazione - il video è on line sulla pagina facebook del ... 'Quella che ci è stata fornita - prosegue - e che, oggi,la ...La situazione del governo,il Consiglio europeo e lo stop ai motori più inquinanti dal 2035. E ... Intanto nel Pd si discute sulla nuova segreteria, mentre sono stati nominati i duedi ...Alla fine vengono eletti per acclamazione, i nuovidel Pd in Parlamento .giorni di polemiche e nervi tesi, Elly Schlein chiude la partita sulle presidenze di Camera e Senato come voleva sin dal principio: senza arretrare d'un passo, ...

Pd, inizia la gestione Schlein: Boccia e Braga nuovi capigruppo ... Open

Chiara Braga e Francesco Boccia sono i nuovi capigruppo del Pd alla Camera e al Senato. Dopo settimane di trattative interne, i due vengono eletti per acclamazione. Elly Schlein ringrazia le uscenti ...Fare il capogruppo al Senato, della maggioranza, di un partito che sta al governo è un impegno troppo gravoso e negli ultimi mesi riuscivo a farlo in modo parziale perché la Lombardia ti porta via ...