Pd | Chiara Braga eletta capogruppo Camera per acclamazione

Quando Elly Schlein ha riunito i suoi nell'omonima osteria del Quarticciolo - storica borgata romana - per decidere i futuri assetti dei Dem, pare sia statal'unica a non aver assaggiato ...Già eletto per acclamazione al Senato Francesco Boccia , mentre alla camera sembra in vantaggio. Chi è il nuovo capogruppo al senato del Partito Democratico Francesco Boccia . Chi è ...Il primo sarà acclamato oggi nuovo capogruppo a palazzo Madama e il secondo governerà il gruppo Camera grazie a, amica di Michela De Biase a sua volta moglie dell'ex ministro della ...

Pd, Boccia eletto capogruppo al Senato. Braga alla Camera Sky Tg24

I nuovi capigruppo del Partito Democratico alla Camera dei deputati e al Senato sono Chiara Braga e Francesco Boccia. Li ha scelti Elly Schlein – nel nome della discontinuità rispetto alla precedente ...(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Chiara Braga è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera, per acclamazione, durante l'assemblea dei deputati, in corso a Montecitorio. (ANSA).