Pd | Braga | congresso è finito | ora è tempo di lavorare uniti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Pd, Schlein indica Boccia capogruppo al Senato: eletto per acclamazione. Alla Camera arriverà Braga: Boccia, senato… -

Lo ha detto la neopresidente dei deputati Pd Chiaraparlando all'assemblea del gruppo. "Abbiamo una linea politica chiara e riconoscibile che è quella che ci viene dale che come ...Sulla stessa linea d'onda Chiara. A suo avviso "c'è ora bisogno di dedicare la cura a costruire questa nuova fase che ci ha consegnato il, partendo dalle tante qualità che ci sono in ...Al termine dell'assemblea, come previsto, Chiaraè stata eletta capogruppo Pd alla Camera per acclamazione. "Ilè finito: ora abbiamo una nuova leadership e una nuova forza, ora è il ...

**Pd: Braga, 'congresso alle spalle, ora lavorare uniti'** Il Tirreno

Roma, 28 mar. (askanews) – “Il congresso è finito: ora abbiamo una nuova leadership e una nuova forza, ora è il tempo di lavorare uniti”. Lo ha detto la neopresidente dei deputati Pd Chiara Braga ...“Il congresso è finito – aggiunge Braga – ora abbiamo una nuova leadership e una nuova forza, è il tempo di lavorare uniti. Abbiamo una linea politica chiara e riconoscibile che ci viene dal Congresso ...