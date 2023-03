Pd | Braga | ' congresso alle spalle | ora lavorare uniti' **

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Grazie a tutti voi, soprattuttocolleghe, a Debora che ha guidato il gruppo in questi anni e mesi fa complicati, mettendoci la faccia e mostrando il significato della parola 'responsabilità' la sera più difficile; un grazie alla segretaria, ad Elly, per la sua fiducia. Sento tutta la responsabilità e spero di essere all'altezza della sfida che si è aperta con la sua elezione. E infine un ringraziamento al Pd, al nostro partito, a quella speranza per milioni di italiani e di italiane che è stato alla sua nascita e a cui dobbiamo tornare a essere". Così Chiara, neo eletta presidente dei deputati Pd, all'assemblea del gruppo Camera. "La bella e franca discussione che abbiamo fatto ieri ci ha aiutato a mettere a fuoco le tante sfide che abbiamo davanti. Lavoro, giustizia ambientale e sociale, lotta ...

Chiara Braga è stata eletta capogruppo del Pd alla Camera, per acclamazione, durante l'assemblea dei deputati, in corso a Montecitorio. La sua elezione segue quella di Francesco Boccia al Senato.Sono Francesco Boccia e Chiara Braga a guidare i gruppi rispettivamente di Senato e Camera del Partito democratico. Negli scorso giorni la proposta da parte della segretaria del Pd Elly Schlein, ...