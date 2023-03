Il Pd di Elly Schlein porterà in Parlamento "ogni istanza che arriverà dagli italiani che hanno bisogno". Lo ha detto Francescoai giornalisti, subito dopo l'elezione a capogruppo Pd in Senato."Elly Schlein ha dato indicazioni molto chiare: raccordo permanente tra il partito uscito dal congresso, gruppi parlamentari, ......e il vicepresidente Frans Timmermans per discutere le priorità europee e quelle che...fanno sapere che la neo segretaria non arretrerà di un passo sulle candidature di Francescoa ...... imprenditori divisi C'è chi la, chi la condivide e chi vuole provarla Autonomia, oggi in ...questi temi nelle... Tutte le nomine del nuovo governo. Barbieri direttore generale del ...

Pd, Boccia: porteremo in Parlamento istanze che arrivano da piazze ... Agenzia askanews

La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia". Lo ha detto la segretaria ... nuovi capigruppo di Camera e Senato. (Sky Tg24 ) ...