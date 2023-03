PD, Boccia nuovo capogruppo al Senato: il plauso dall’Irpinia (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Circolo “Aldo Moro” ed il coordinamento “Parte da noi Avellino per Elly Schlein” salutano, con entusiasmo, l’elezione di Francesco Boccia a capogruppo del Partito Democratico in Senato. L’elezione di Francesco, amico dell’Irpinia, di recente ospite ad una nostra iniziativa precongressuale durante le Primarie, in via Tagliamento, inaugura il nuovo corso del PD nel Parlamento. Il sen Francesco Boccia è un politico ed uno studioso meridionalista, che saprà far valere, con le sue idee, competenza e passione, le ragioni del Sud e dell’unità del Paese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Circolo “Aldo Moro” ed il coordinamento “Parte da noi Avellino per Elly Schlein” salutano, con entusiasmo, l’elezione di Francescodel Partito Democratico in. L’elezione di Francesco, amico dell’Irpinia, di recente ospite ad una nostra iniziativa precongressuale durante le Primarie, in via Tagliamento, inaugura ilcorso del PD nel Parlamento. Il sen Francescoè un politico ed uno studioso meridionalista, che saprà far valere, con le sue idee, competenza e passione, le ragioni del Sud e dell’unità del Paese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

