Francesco Boccia è il nuovo presidente del gruppo Pd del Senato. Chiara Braga è la nuova capogruppo alla Camera. E' quanto ha stabilito oggi l'assemblea dei Senatori dem a Palazzo Madama dopo la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #BREAKING Francesco #Boccia è stato eletto per acclamazione nuovo capogruppo del #PD al Senato. - ultimora_pol : ?? Francesco #Boccia eletto per acclamazione capogruppo del #PD al Senato @ultimora_pol - GMajeli : #Boccia eletto capogruppo del @pdnetwork nel nome del rinnovamento. Ah no scusate mi sono sbagliato… - ___lanella : RT @pdnetwork: Buon lavoro a Francesco Boccia, eletto capogruppo del PD al Senato, e a @bragachiara, eletta capogruppo del PD alla Camera d… - SkyTG24 : Chi è Francesco Boccia, eletto capogruppo del #Pd al Senato -

Chi è Francesco Boccia, eletto capogruppo del PD al Senato Docente universitario specializzato in economia aziendale, ma anche appassionato di calcio e attaccante nella squadra dei parlamentari: è questo il ritratto di Francesco Boccia, eletto il 28 marzo 2023, per acclamazione, capogruppo al Senato del Partito Democratico. Boccia aveva ricoperto il ruolo di ministro per gli Affari Regionali durante il secondo governo di ... Pd: Boccia capogruppo al Senato, Braga alla Camera L'assemblea dei senatori Pd, in corso a Palazzo Madama, ha eletto per acclamazione Francesco Boccia nuovo capogruppo contestualmente alla Camera per il ruolo di capigruppo è stata eletta Chiara Braga che ha ringraziato i colleghi dell'emiciclo e "Debora (... Pd, Boccia eletto presidente gruppo Senato. Braga alla Camera ... i luoghi dei bisogni degli italiani", l'indirizzo di Boccia, proposto da Schlein "per la sua solidità, capacità politica ed esperienza" ed eletto per acclamazione stamattina dai senatori dem. Pd, Schlein indica Boccia e Braga capigruppo al Senato e alla Camera: eletti per acclamazione. Ecco ... Immensamente Dario. Lo specialista delle poltrone Appunto: lo "specialista" che, in questa spartizione di nomine ai tempi di Elly, o meglio, CencElly piazzerà anche un vicecapogruppo alla Camera, uno al Senato con Francesco Boccia (con tutto ... si ... Partito democratico, è Francesco Boccia il nuovo capogruppo al Senato E' stata la segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso del suo intervento all'assemblea dei senatori Pd a Palazzo Madama, a proporre Boccia, che è stato eletto per acclamazione. "Tanti – ha detto ...