Pd | Boccia è il nuovo presidente del gruppo al Senato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : ?? #BREAKING Francesco #Boccia è stato eletto per acclamazione nuovo capogruppo del #PD al Senato. - slainte___ : RT @lella_pepe: Buon lavoro a Francesco #Boccia, nuovo capogruppo del @pdnetwork al #Senato. Faremo sentire la nostra voce, nelle aule pa… - mapicar : Pd, Francesco Boccia nuovo capogruppo al Senato - Politica - ANSA - LuciaDiMartin18 : RT @michelefina: Complimenti a Francesco #Boccia, nostro nuovo capogruppo in #Senato! Grazie a @SimonaMalpezzi per il lavoro di questi anni… - cla_car81 : RT @miriamberzi: Nel nuovo corso di Schlein Francesco Boccia è capogruppo al Senato. Lo ricordo così. -

Eletto per acclamazione al termine del dibattito. La segretaria Elly Schlein: 'Solidità, capacità politica ed ...L'assemblea dei senatori Pd, in corso a Palazzo Madama, ha eletto per acclamazione Francescocapogruppo. .L'assemblea dei senatori Pd, in corso a Palazzo Madama, ha eletto per acclamazione Francescocapogruppo. "Tanti potrebbero essere i candidati e le candidate alla presidenza del gruppo qui al Senato. Ci sono molte persone valide e in grado di svolgere questo ruolo in maniera ...

Pd, Francesco Boccia nuovo capogruppo al Senato - Politica Agenzia ANSA

La mia proposta al gruppo parlamentare, per la sua solidità, capacità politica ed esperienza, è Francesco Boccia". Lo ha detto la segretaria ... (Italia Oggi) Per il Pd è il giorno dell’elezioni dei ...Dal 5 settembre 2019 è Ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II. A partire da marzo 2020, durante il lockdown per la pandemia di COVID-19, ha coordinato il rapporto tra ...