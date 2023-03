Patologie della bocca: le principali e come trattarle (Di martedì 28 marzo 2023) La bocca è una parte importante del nostro corpo; prima di tutto perché è necessaria ogni giorno per mangiare, parlare, respirare; secondariamente perché il sorriso è una delle componenti essenziali della comunicazione non verbale. Un problema di salute alla bocca, seppur minimo, può quindi risultare particolarmente invalidante. Alcune delle Patologie della bocca più note sono L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 marzo 2023) Laè una parte importante del nostro corpo; prima di tutto perché è necessaria ogni giorno per mangiare, parlare, respirare; secondariamente perché il sorriso è una delle componenti essenzialicomunicazione non verbale. Un problema di salute alla, seppur minimo, può quindi risultare particolarmente invalidante. Alcune dellepiù note sono L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emmamartini22 : RT @Lemon____G: Ma la phamiglia della phata l'aveva sputtanata per 2 wurstel su tutti i social... e adesso 'famiglia ritrovata' solo perch… - CiuffiniLucia : RT @Lemon____G: Ma la phamiglia della phata l'aveva sputtanata per 2 wurstel su tutti i social... e adesso 'famiglia ritrovata' solo perch… - FABIOGIUFFRIDA7 : @MoManjii 7-diverse patologie fisiche e mentali, qualcuno sostiene fosse affetta da una grave forma di epilessia ma… - Anita08364796 : RT @Lemon____G: Ma la phamiglia della phata l'aveva sputtanata per 2 wurstel su tutti i social... e adesso 'famiglia ritrovata' solo perch… - Alicett29793695 : RT @Lemon____G: Ma la phamiglia della phata l'aveva sputtanata per 2 wurstel su tutti i social... e adesso 'famiglia ritrovata' solo perch… -