Patente smartphone, Ferrara (PD): "E' un'alleanza educativa. Promuoviamo rispetto e legalità" (Di martedì 28 marzo 2023) Patente smartphone, cos'è? A chi è destinata? Perché è importante? Ne abbiamo parlato ad Open Day, su Radio Cusano Campus, con Elena Ferrara, senatrice, firmataria della prima legge sul cyberbullismo, fa parte dell'equipe di lavoro Patente di smartphone. "Con la Patente di smartphone la comunità ti riconosce che hai nuove competenze di cittadinanza digitale utili ... TAG24.

