Pasquetta a Roma, 5 parchi dove organizzare un picnic per una giornata di relax (Di martedì 28 marzo 2023) State pensando di trascorrere la giornata di Pasquetta a Roma ma non avete idea di cosa fare? Se il tempo lo permette vi è una soluzione smart, piacevole e rilassante: un bel picninic in uno dei parchi più popolari della Capitale ed una passeggiata di accompagnamento. Di posti ce ne sono tanti, 5 in particolare potrebbero fare al caso vostro. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo. LEGGI ANCHE:–Hanami al laghetto dell’Eur, ecco quando vedere lo spettacolo dei ciliegi in fiore Pasquetta a Roma, una passeggiata nella natura tra relax e tranquillità Se siete ancora indecisi sul posto dove organizzare un bel picinic, vi proponiamo 5 posti che potrebbero essere la scelta giusta per voi. Essi sono: Villa Torlonia: di ... Leggi su funweek (Di martedì 28 marzo 2023) State pensando di trascorrere ladima non avete idea di cosa fare? Se il tempo lo permette vi è una soluzione smart, piacevole e rilassante: un bel picninic in uno deipiù popolari della Capitale ed una passeggiata di accompagnamento. Di posti ce ne sono tanti, 5 in particolare potrebbero fare al caso vostro. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo. LEGGI ANCHE:–Hanami al laghetto dell’Eur, ecco quando vedere lo spettacolo dei ciliegi in fiore, una passeggiata nella natura trae tranquillità Se siete ancora indecisi sul postoun bel picinic, vi proponiamo 5 posti che potrebbero essere la scelta giusta per voi. Essi sono: Villa Torlonia: di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saporicondivisi : Roma: la Pasqua e la Pasquetta sono take away a La Differenza, la bottega gourmet a San Giovanni dove le tradizioni… - giusepp99192967 : @DianaStefani3 @Riccardoproiet6 Belissima Roma Diana e Riccardo per il giorno di Pasquetta con i miei amici andiamo… - Elia20443584 : # neanche a pasquetta insieme che cazzo di coppia è di sicuro lui passerà Pasqua a Roma n famiglia lei a Piacenza p… - roma_hardboiled : @IdiotdetectorL @NicolaPorro Considera che Max ancora confonde il clima con il meteo, non gli chiederei neppure un consiglio su pasquetta. - waxenne_stan : @MILL3PAROLE Non so se riesco ma forse vengo a Roma a pasquetta -