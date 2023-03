Pasqua 2023 | ecco tutto quello che sicuramente non sai

(Di martedì 28 marzo 2023) Laè considerata una delle festività più attese dell’anno! Oltre ad essere un’importantissima ricorrenza cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù, porta con sé anche una ventata di rinascita, di speranza e di gioia. Scopriamo, insieme,chenon sai in merito a: la datasi festeggerà Domenica 9 Aprile. Come calcolare quando cade lanon cade mai in un giorno prestabilito ma sappiamo che questa ricorrenza coincide sempre con la domenica successiva alla prima luna piena post equinozio di primavera (21 Marzo). Stando a questi dati, dunque,cadrà sempre in ...

Il Pontefice ha anche inviato rosari, libri per bambini e biglietti con gli auguri pasquali.

Arrivano le vacanze di Pasqua, scuole chiuse e (forse) bagni al mare la Repubblica

"Il Papa ha chiesto - ha riferito padre Fortunato - di portare a ciascuno di voi personalmente questo suo messaggio e il suo abbraccio", insieme agli auguri per la prossima Pasqua. Dalle gite fuori porta con pranzo e degustazioni, ai giardini, passando per rappresentazioni sacre, fioriture spettacolari e caccia alle uova. Ecco alcune idee per trascorrere l'intero ponte pasquale.