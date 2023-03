Parte l’iniziativa Posto Occupato, Mazza:” Tema cruciale, mai abbassare la guardia” (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta stamattina, presso l’aula consiliare di Palazzo Città, la presentazione dell’iniziativa “Posto Occupato”, promossa dall’assessore alle Pari Opportunità, Marianna Mazza. L’esponente della giunta Festa, con grande orgoglio, ha attivato la campagna di sensibilizzazione verso un Tema cruciale su cui non bisogna mai abbassare la guardia. “ Abbiamo aderito con entusiasmo alla campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere denominata “ Posto Occupato “ per ribadire anche l’impegno di questa amministrazione a tenere alta l’attenzione e di non abbassare la guardia su un Tema importante e cruciale, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta stamattina, presso l’aula consiliare di Palazzo Città, la presentazione del”, promossa dall’assessore alle Pari Opportunità, Marianna. L’esponente della giunta Festa, con grande orgoglio, ha attivato la campagna di sensibilizzazione verso unsu cui non bisogna maila. “ Abbiamo aderito con entusiasmo alla campagna di sensibilizzazione per il contrasto alla violenza di genere denominata ““ per ribadire anche l’impegno di questa amministrazione a tenere alta l’attenzione e di nonlasu unimportante e, ...

