Parigi non ci consegnerà dieci terroristi rossi. Il no della Cassazione francese all’estradizione (Di martedì 28 marzo 2023) Parigi non consegnerà al nostro Paese i terroristi rossi che hanno trovato riparo Oltralpe grazie alla famosa dottrina Mitterand sfuggendo alla giustizia italiana giacché la Cassazione francese ha detto oggi no, in maniera definitiva, alla richiesta dell’Italia rifiutando l’estradizione dei 10 sovversivi di cui il nostro Paese pretendeva la restituzione per far scontare loro la pena. E’ la stessa Corte suprema ad annunciare di aver respinto “tutti i ricorsi presentati dal Procuratore” contro la decisione della Corte di Appello di Parigi che a fine giugno aveva deciso che il no alla richiesta dell’Italia. Non avrà giustizia, dunque, Luigi Calabresi, giacché l’ex-esponente di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, tra i fondatori dell’organizzazione, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023)nonal nostro Paese iche hanno trovato riparo Oltralpe grazie alla famosa dottrina Mitterand sfuggendo alla giustizia italiana giacché laha detto oggi no, in maniera definitiva, alla richiesta dell’Italia rifiutando l’estradizione dei 10 sovversivi di cui il nostro Paese pretendeva la restituzione per far scontare loro la pena. E’ la stessa Corte suprema ad annunciare di aver respinto “tutti i ricorsi presentati dal Procuratore” contro la decisioneCorte di Appello diche a fine giugno aveva deciso che il no alla richiesta dell’Italia. Non avrà giustizia, dunque, Luigi Calabresi, giacché l’ex-esponente di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, tra i fondatori dell’organizzazione, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : La Commissione boccia i 400 milioni all’ex compagnia di bandiera e ordina di recuperarli (con gli interessi fanno 6… - mariocalabresi : La #cassazione francese ha confermato il NO alla #estradizione dei 10 ex terroristi italiani rifugiati da molti ann… - localteamtv : Parigi a ferro e fuoco: la spazzatura che non viene raccolta viene data alle fiamme dai manifestanti in piazza cont… - servidinessuno1 : RT @PieroOlla1: @servidinessuno1 @EmmanuelMacron @Quirinale Beh,per dirglielo in faccia dovrebbe andare a Parigi. E detto all'orecchio,per… - Davide_Pancotti : RT @mariocalabresi: La #cassazione francese ha confermato il NO alla #estradizione dei 10 ex terroristi italiani rifugiati da molti anni a… -