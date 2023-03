Parigi 2024, presidente Dosb: “La Germania non ha intenzione di boicottare i Giochi in caso di presenza di russi e bielorussi” (Di martedì 28 marzo 2023) “Se Il Comitato olimpico internazionale consentirà agli atleti russi e bielorussi di competere come neutrali, la Germania non ha intenzione di boicottare le Olimpiadi di Parigi 2024”. Parole chiare da parte di Thomas Weikert, presidente della Confederazione tedesca degli sport olimpici (Dosb) che ha poi aggiunto: “Noi non possiamo immaginare la partecipazione di atleti russi e bielorussi ma se il Cio deciderà diversamente, i membri dell’esercito russo non dovrebbero essere autorizzati a partecipare. Gli atleti che saranno autorizzati a gareggiare dovranno essere completamente neutrali, quindi senza inno, simboli e colori, e la questione doping dovrà essere chiarita”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) “Se Il Comitato olimpico internazionale consentirà agli atletie bielodi competere come neutrali, lanon hadile Olimpiadi di”. Parole chiare da parte di Thomas Weikert,della Confederazione tedesca degli sport olimpici () che ha poi aggiunto: “Noi non possiamo immaginare la partecipazione di atletie bieloma se il Cio deciderà diversamente, i membri dell’esercito russo non dovrebbero essere autorizzati a partecipare. Gli atleti che saranno autorizzati a gareggiare dovranno essere completamente neutrali, quindi senza inno, simboli e colori, e la questione doping dovrà essere chiarita”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Parigi2024 | Presidente confederazione tedesca degli sport olimpici: “La #Germania non ha intenzione di boicottare… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Taxi aerei elettrici in fase di sviluppo per le Olimpiadi di Parigi del 2024 - ZuzkaGresova : RT @SpazioCiclismo: Come noto, Peter Sagan chiuderà la carriera con le Olimpiadi di Parigi 2024 e con la mountain bike, disciplina che ha s… - infoitscienza : Taxi aerei elettrici in fase di sviluppo per le Olimpiadi di Parigi del 2024 - periodicodaily : Taxi aerei elettrici in fase di sviluppo per le Olimpiadi di Parigi del 2024 -