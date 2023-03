Paredes è già il passato, la Juve ha deciso come sostituirlo (Di martedì 28 marzo 2023) Contro Panama, nella sua Bombonera, c'è stato spazio anche per Leandro Paredes. Nella notte poi si aspetta un'ulteriore passerella... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 marzo 2023) Contro Panama, nella sua Bombonera, c'è stato spazio anche per Leandro. Nella notte poi si aspetta un'ulteriore passerella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : La partita di Paredes contro l’Inter: - Entra in campo a 7 minuti dalla fine; - Viene ammonito per aver perso temp… - cmdotcom : #Paredes è già il passato, la #Juve ha deciso come sostituirlo - ilbianconerocom : #Paredes è già il passato, la #Juve sa già come sostituirlo: tra soluzioni interne e mercato, tutti i nomi sotto es… - gio9941 : @vane___96 Intanto di Maria non gioca contro il Verona sicuramente lo tiene per il 4 e paredes ho già detto tutto - gaspa_2002 : RT @MatthijsPog: ?? Paredes lascerà la Juventus, ma il club bianconero ha già scelto Rovella come suo sostituto. [TMW] -