Paratici su Conte: 'La decisione migliore per tutti'. Son: 'Mi sento responsabile' (Di martedì 28 marzo 2023) "Abbiamo preso la decisione migliore per tutti". È Fabio Paratici a far sentire la voce del Tottenham sul divorzio da Antonio Conte. Lo fa due giorni dopo l'ufficializzazione della separazione ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 marzo 2023) "Abbiamo preso laper". È Fabioa far sentire la voce del Tottenham sul divorzio da Antonio. Lo fa due giorni dopo l'ufficializzazione della separazione ...

