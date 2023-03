“Papà, la mia pizza è pronta?”: 23enne entra nel locale di famiglia, ha un arresto cardiaco e muore improvvisamente (Di martedì 28 marzo 2023) Era passato dalla pizzeria di famiglia per prendere da mangiare e tornare a casa per aiutare il fratellino con i compiti di scuola: Saverio Loiacono, 23enne di Triggiano, nel Barese, è morto improvvisamente per un arresto cardiaco, davanti a suo padre. Il suo cuore si è fermato e si è accasciato a terra, lasciando tutti atterriti. “Lo conoscevo personalmente”, racconta il sindaco Antonio Donatelli. Era molto conosciuto in paese: dava un aiuto ai genitori che gestiscono la pizzeria Panzerottorime, era un videomaker ed anche un dj. “Revas” era il suo nome d’arte su YouTube, aveva un canale sul quale pubblicava la sua musica. Prima della serata del 26 marzo non aveva mai manifestato problemi di natura cardiaca: inutili i tentativi di soccorso di un medico della zona intervenuto ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023) Era passato dalla pizzeria diper prendere da mangiare e tornare a casa per aiutare il fratellino con i compiti di scuola: Saverio Loiacono,di Triggiano, nel Barese, è mortoper un, davanti a suo padre. Il suo cuore si è fermato e si è accasciato a terra, lasciando tutti atterriti. “Lo conoscevo personalmente”, racconta il sindaco Antonio Donatelli. Era molto conosciuto in paese: dava un aiuto ai genitori che gestiscono la pizzeria Panzerottorime, era un videomaker ed anche un dj. “Revas” era il suo nome d’arte su YouTube, aveva un canale sul quale pubblicava la sua musica. Prima della serata del 26 marzo non aveva mai manifestato problemi di natura cardiaca: inutili i tentativi di soccorso di un medico della zona intervenuto ...

