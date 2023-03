(Di martedì 28 marzo 2023) L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazionenuovo. . 28 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoliticaNewsNow : FI, domani l'elezioni formale di Paolo Barelli come nuovo Capogruppo alla Camera - ilsuonatoredi : RT @ZenatiDavide: Forza Italia, Paolo Barelli nuovo capogruppo alla Camera e Licia Ronzulli dimezzata: il ruolo di Fascina dietro la mossa… - ilsuonatoredi : RT @barbybongioanni: È già qualcosa, avrei preferito vederla FUORI dalla politica, dimezzare serve a poco - ilsuonatoredi : RT @politicaitaoff: ?Silvio #Berlusconi ha deciso: Paolo #Barelli è il nuovo capogruppo alla Camera degli Azzurri. Prende il posto di Aless… - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: Silvio #Berlusconi: 'Lo spostamento di Alessandro Cattaneo non è una punizione, è una razionalizzazione, utile a rafforza… -

L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazionenuovo capogruppo alla Camera. . 28 marzo 2023L'assemblea dei deputati di Forza Italia, in corso al Palazzo dei Gruppi di Montecitorio, ha eletto per acclamazionenuovo capogruppo alla Camera.Oggi alla Camera si riunirà il gruppo di Forza Italia per procedere all'elezione del nuovo capogruppo:al posto di Cattaneo . Iscriviti alla newsletter

Paolo Barelli capogruppo Fi alla Camera - Politica Agenzia ANSA

euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.net per un periodo limitato.Analisi Con l’elezione di Paolo Barelli capogruppo di Forza Italia alla Camera oggi prenderà il via ufficialmente il nuovo corso azzurro, più filo-meloniano. In sostanza l’ala moderata e governista, ...