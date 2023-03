(Di martedì 28 marzo 2023) “Mi state facendo notare che Enea non ha il caschetto,, me lo procurerò”.fa “mea culpa” e si scusa dopo esser stata travolta dai commenti e dalle critiche per averto unache ritraeva suoEnea che sfrecciava incletta senza il casco. Il caschetto è infatti uno strumento importante quando si va incletta perché utile a ridurre o comunque limitare le ferite in caso di caduta o incidente. Così, quando la modella hato le immagini del bimbo che pedalava a tutta velocità commentando: “A qualcuno piacciono i motori.. i geni non mentono!!”, non hanno tardato ad arrivare le osservazioni di chi le ha fatto notare che così non stava tutelando la sicurezza del bimbo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Paola Turani pubblica una foto del figlio in bici e scoppia la polemica. Lei ammette: “Avete ragione” - leggoit : Paola Turani, lo sfogo contro una nota #influencer: «Quando ho visto cosa ha fatto con il suo bambino mi si è ferma… - FQMagazineit : Paola Turani, lo sfogo contro l’influencer “molto conosciuta”: “Ecco cos’ha fatto con il suo bambino, questa è pura… - redazionerumors : L'influencer e modella Paola Turani ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver smesso di seguire un'influencer s… - RegalinoV : Paola Turani si sfoga sui social: “Ho smesso di seguire una nota influencer” -

Momento clou della serata, l'ingresso in passerella di un'amica e influencer molto cara ad Atelier Emé,, che anche nel giorno delle sue nozze aveva scelto di indossare creazioni della ...La modella ha raccontato il motivo per cui di recente ha deciso di non seguire più su Instagram una persona: 'Se ti seguono tante persone un minimo di responsabilità ce ...Un super show con l'infliencer, amica del brand , che ha chiuso la sfilata con uno degli abiti di punta della Cerimonia SS23. In prima fila, tanti volti noti e amici, tra cui Francesca e ...

Paola Turani, lo sfogo contro l’influencer “molto conosciuta”: “Ecco cos’ha… Il Fatto Quotidiano

Rosanna Banfi ricorda la mamma: «Il tumore ce l'ha portata via in 15 giorni». Poi il messaggio a Carolyn Smith Paola Turani mostra figlio in bici e viene travolta dalle polemiche, ma ammette: «Avete ...Rosanna Banfi ricorda la mamma: «Il tumore ce l'ha portata via in 15 giorni». Poi il messaggio a Carolyn Smith Paola Turani mostra figlio in bici e viene travolta dalle polemiche, ma ammette: «Avete ...