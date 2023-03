Panico in strada, a bordo di un pickup rischia di schiantarsi due volte (Di martedì 28 marzo 2023) Un autista molto distratto ha gettato il Panico in strada. E' accaduto in India dove un uomo alla guida del suo pickup appena partito ha rischiato di scontrarsi contro una vettura ad un incrocio e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Un autista molto distratto ha gettato ilin. E' accaduto in India dove un uomo alla guida del suoappena partito hato di scontrarsi contro una vettura ad un incrocio e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _foolsvgold_ : ma quindi la pubblicità di calvin klein con jungkook la posso beccare pure per strada sui cartelloni pubblicitari?… - twoghostvs : io ai miei genitori sabato, primo giorno della loro settimana di vacanza, che gli dico che mi hanno tamponato la ma… - scemadaguerra : credo di aver visto per strada la mia prof di italiano delle medie e sto per avere un attacco di panico perché rend… - lacittanews : Nel casertano sono stati vissuti attimi difficili. Ad Aversa un uomo ha minacciato i passanti per strada brandendo… - ViviCampania : Armato di coltello semina il panico per strada: arrestato un 38enne - -