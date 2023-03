Palocco, dopo 5 anni riapre al traffico via dei Pescatori (Di martedì 28 marzo 2023) Ostia – Poche ore fa, nel corso della commissione Lavori Pubblici e Mobilità è stato riaperto, dopo 5 anni, il tratto di via dei Pescatori che va dall’interstizione di Casal Palocco e via Castel Fusano. “Si tratta di una delle arterie più lunghe del territorio. La strada che collega Acilia con Ostia – le parole dell’assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio, Guglielmo Calcerano, ed il presidente della terza commissione LLPP e Mobilità, Leonardo Di Matteo – le cui precarie condizioni della sede stradale erano in buona parte causate dalle radici dei pini che avevano ammalorato il manto stradale tanto che la polizia locale, nel 2018, è dovuta intervenire per la limitazione della velocità e quindi per la sicurezza degli automobilisti”. “I lavori sono iniziati lo scorso mese di settembre ed hanno interessato il rifacimento ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 marzo 2023) Ostia – Poche ore fa, nel corso della commissione Lavori Pubblici e Mobilità è stato riaperto,, il tratto di via deiche va dall’interstizione di Casale via Castel Fusano. “Si tratta di una delle arterie più lunghe del territorio. La strada che collega Acilia con Ostia – le parole dell’assessore ai Lavori pubblici e Patrimonio, Guglielmo Calcerano, ed il presidente della terza commissione LLPP e Mobilità, Leonardo Di Matteo – le cui precarie condizioni della sede stradale erano in buona parte causate dalle radici dei pini che avevano ammalorato il manto stradale tanto che la polizia locale, nel 2018, è dovuta intervenire per la limitazione della velocità e quindi per la sicurezza degli automobilisti”. “I lavori sono iniziati lo scorso mese di settembre ed hanno interessato il rifacimento ...

