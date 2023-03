Pallanuoto femminile, Serie A1 2023: definiti orari e date di play-off e play-out. Il calendario completo (Di martedì 28 marzo 2023) Sono stati definiti orari e date di play-off e play-out della Serie A1 2022-2023 di Pallanuoto femminile, con variazioni notevoli rispetto al calendario iniziale a causa della World Cup: anticipato l’inizio dei play-off, mentre slittano semifinali e finali Scudetto e finale play-out. SIS Roma e Plebiscito Padova, prima e seconda nella regular season, sono già in semifinale: i quarti di finale dei play-off Scudetto sono previsti il 4 e 5 aprile (andata) e l’8 aprile (ritorno). Gara-1: martedì 4 aprile alle 16.30 Netafim Bogliasco-L’Ekipe Orizzonte, mercoledì 5 aprile alle 20.00 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Sono statidi-off e-out dellaA1 2022-di, con variazioni notevoli rispetto aliniziale a causa della World Cup: anticipato l’inizio dei-off, mentre slittano semifinali e finali Scudetto e finale-out. SIS Roma e Plebiscito Padova, prima e seconda nella regular season, sono già in semifinale: i quarti di finale dei-off Scudetto sono previsti il 4 e 5 aprile (andata) e l’8 aprile (ritorno). Gara-1: martedì 4 aprile alle 16.30 Netafim Bogliasco-L’Ekipe Orizzonte, mercoledì 5 aprile alle 20.00 ...

