Pallamano, per la Genea Lanzara c'è l'ultimo match casalingo stagionale (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE' ora di tornare a sudare alla Palestra Caporale Palumbo per la Genea Lanzara. Accantonati i festeggiamenti per la vittoria del campionato Nazionale di Serie A2, i salernitani sotto la guida del coach Nikola Manojlovic continuano a prepararsi per la fase clou della stagione. Nonostante la acquisita matematica prima posizione in classifica, la Genea Lanzara è intenzionata ad ottenere l'intera posta in palio anche nelle ultime due gare della fase ad orologio. Sabato 1 Aprile alle ore 18:30 capitan Milano e compagni ospiteranno l' Haenna, attuale seconda forza del campionato ed ancora in corsa per blindare il secondo gradino del podio. Un match, insomma, che si preannuncia interessante ed entusiasmante e che, senza dubbio, regalerà tanto spettacolo al pubblico amico. Nei due ...

