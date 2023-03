Palermo, ricorso accolto: Corini in panchina a Parma (Di martedì 28 marzo 2023) La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha accolto parzialmente il reclamo proposto dall’allenatore del Palermo Eugenio Corini, difeso dall’avv. Federico Venturi Ferriolo, in merito alla squalifica per due gare successivamente all’espulsione rimediata nel match contro il Cittadella, terminato 3-3. La sanzione è stata rideterminata in una giornata di squalifica oltre una ammenda di 8000 euro: il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 marzo 2023) La Corte Sportiva d’Appello Nazionale haparzialmente il reclamo proposto dall’allenatore delEugenio, difeso dall’avv. Federico Venturi Ferriolo, in merito alla squalifica per due gare successivamente all’espulsione rimediata nel match contro il Cittadella, terminato 3-3. La sanzione è stata rideterminata in una giornata di squalifica oltre una ammenda di 8000 euro: il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Palermo, ricorso per la squalifica di Corini: ecco l'esito TifosiPalermo Corini in panchina a Parma, accolto ricorso del Palermo Eugenio Corini siederà sulla panchina del Palermo a Parma. Lo ha deciso la Corte Sportiva d'Appello Nazionale che ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal tecnico rosanero difeso dall'avvocato ... Parma-Palermo, Corini regolarmente in panchina. Accolto parzialmente il ricorso La società di viale del Fante aveva presentato ricorso, il quale è stato parzialmente accolto. Questa la nota del club rosanero: "La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto parzialmente il ... Eugenio Corini siederà sulla panchina del Palermo a Parma. Lo ha deciso la Corte Sportiva d'Appello Nazionale che ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal tecnico rosanero difeso dall'avvocato ...La società di viale del Fante aveva presentato ricorso, il quale è stato parzialmente accolto. Questa la nota del club rosanero: "La Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha accolto parzialmente il ..."