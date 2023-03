Pagliuca | «Mai perso un derby di campionato! Tifosi Inter mi amavano…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 marzo 2023) Gianlucain un suovento sul canale “cronache di spogliatoio” su Twitch, ha espresso la sua opinione riguardo itrae Milan, lui che ne ha vissuti diversi da protagonista. ILnel corso del suovento parla anche dei tantidi Milano giocati in nerazzurro: «Io non ho maiuncon il Milan a parte uno di Coppa Italia. Per quattro anni pareggiavamo sempre quella di andata e poi vincevamo sistematicamente la sfida di ritorno. Io quando giocavo non riuscivo a star zitto e certe volte rispondevo. A fine partita dopo novanta minuti di insulti mi giro verso la curva ed esulto, sono sempre stato un tipo molto sanguigno e per iavversari non ...