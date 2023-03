Pagliuca: «Inter? Volevo restare alla Sampdoria! Quando arrivò Peruzzi…» (Di martedì 28 marzo 2023) Gianluca Pagliuca in un suo Intervento sul canale “cronache di spogliatoio” su Twitch, ha parlato del suo passaggio dalla Sampdoria all’Inter del presidente Pellegrini (e poi di Massimo Moratti). IN NERAZZURRO – Pagliuca parla del suo passaggio all’Inter, ma anche del suo addio: «Io Volevo rimanere alla Sampdoria, poi purtroppo non è stato possibile e quindi incontrai il presidente Pellegrini che mi propose un contratto poco superiore a quello che percepivo in blucerchiato. Dissi subito che per così poco io non sarei mai andato via dalla Sampdoria. Moratti poi acquistò l’Inter non per comodità, ma per passione e questo lo percepivi. Ricordo una frase che mi ha veramente stupito che disse a tutta la squadra prima di un ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Gianlucain un suovento sul canale “cronache di spogliatoio” su Twitch, ha parlato del suo passaggio dSampdoria all’del presidente Pellegrini (e poi di Massimo Moratti). IN NERAZZURRO –parla del suo passaggio all’, ma anche del suo addio: «IorimanereSampdoria, poi purtroppo non è stato possibile e quindi incontrai il presidente Pellegrini che mi propose un contratto poco superiore a quello che percepivo in blucerchiato. Dissi subito che per così poco io non sarei mai andato via dSampdoria. Moratti poi acquistò l’non per comodità, ma per passione e questo lo percepivi. Ricordo una frase che mi ha veramente stupito che disse a tutta la squadra prima di un ...

