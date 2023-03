Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FCiboddo : @serenajuve90 @Andrea_93J Ma tu ti droghi xk nn sei normale x niente.... se nino nn è un bravo padre,spero che tu sia single!!! - GianCrown : RT @castellettir: Una famiglia divisa dalla repressione in Russia. Per un disegno per la pace in Ucraina, Masha Moskaliova, 13 anni, è fini… - CordovaniElisa : La mia più cara amica è una mamma single con 2 bimbi stupendi. Il tizio che dovrebbe occuparsi di loro è talmente i… - Ian10963918 : RT @castellettir: Una famiglia divisa dalla repressione in Russia. Per un disegno per la pace in Ucraina, Masha Moskaliova, 13 anni, è fini… - castellettir : Una famiglia divisa dalla repressione in Russia. Per un disegno per la pace in Ucraina, Masha Moskaliova, 13 anni,… -

La repressione senza confini di Putin: un, la cui figlia è stata denunciata per aver fatto un disegno contro la guerra, è stato condannato a due anni di carcere per aver screditato l'esercito. Alexei Moskalev, 53 anni, non era in ...In tanti si erano mobilitati per riunire la famiglia di Efremov smembrata per un disegno sulla pace in Ucraina. Invano. Il, Aleksej Moskaliov , 54 anni, è stato condannato a due anni di carcere per "discredito delle forze armate". In contumacia: certo del suo destino, alla vigilia della sentenza, è evaso dai ...Nel 2013 è diventatodi Santiago, il suo primo figlio - nella foto pubblicata su Instagram con Luchena e Bonori - e quando la relazione con la madre del piccolo è finita, è tornato, fino ...

Padre single condannato a due anni per aver ‘screditato’ Putin: la figlia reclusa in un istituto Globalist.it

In una lettera al padre la bambina aveva scritto: "Papà sei il mio eroe". Ma in tutta questa storia la vergogna maggiore viene dalle maestre e da alcuni alunni che hanno denunciato la bambina facendo ...