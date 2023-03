Padellaro a La7: “Governo Meloni è in difficoltà ed evoca la teoria dell’accerchiamento. Mancano solo le cavallette”. Scontro con Bolloli su Ong (Di martedì 28 marzo 2023) “Gli attacchi scomposti della destra contro l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli denotano che in questo momento nel Governo Meloni c’è una difficoltà tale per la non soluzione dei problemi che si evoca la teoria dell’accerchiamento. E quindi vediamo dichiarazioni di ministri che una volta dicono di essere accerchiati dagli immigrati, un’altra volta dalle Ong, ora da Gabrielli. Mancano solo le cavallette del film The Blues Brothers“. Così, a Otto e mezzo (La7), Antonio Padellaro de Il Fatto Quotidiano commenta le polemiche scatenate dal Governo Meloni contro le dichiarazioni di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia ed ex sottosgretario con delega ai Servizi Segreti nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) “Gli attacchi scomposti della destra contro l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli denotano che in questo momento nelc’è unatale per la non soluzione dei problemi che sila. E quindi vediamo dichiarazioni di ministri che una volta dicono di essere accerchiati dagli immigrati, un’altra volta dalle Ong, ora da Gabrielli.ledel film The Blues Brothers“. Così, a Otto e mezzo (La7), Antoniode Il Fatto Quotidiano commenta le polemiche scatenate dalcontro le dichiarazioni di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia ed ex sottosgretario con delega ai Servizi Segreti nel ...

