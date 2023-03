(Di martedì 28 marzo 2023) Bellissimo avvistamento, martedì 28 marzo 2023, tra le acque del litorale romano. Alcunisono stati visti nuotare ad, all’altezza del pontile. Il passaggio degli animali non è passato inosservato e in molti si sono fermati a scattare dellediffuse poi sui vari gruppi social di zona.Facebook Sara Filace, gruppoInforma su Il Corriere della Città.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ostia, la natura torna a regalare spettacolo: avvistati dei delfini stamattina (FOTO) - LinaBuongiorno : RT @DiegoFusaro: « L'uomo medio dei tempi del Leopardi poteva interiorizzare ancora la natura e l'umanità nella loro purezza ideale oggetti… - Lillino13390950 : RT @DiegoFusaro: « L'uomo medio dei tempi del Leopardi poteva interiorizzare ancora la natura e l'umanità nella loro purezza ideale oggetti… -

...come Nanni Moretti in Ecce Bombo che aspetta l'alba guardando ad ovest sulla spiaggia diA ... a contatto con la, l'arte e la bellezza del nostro territorio. Il tour è poi proseguito con ......inviò al congresso radicale del novembre 1975 e che non pronunciò perché fu assassinato ail ... Si a Cutro vi è stata una responsabilità della Guardia Costiera secondo me dicolposa non ...... che Il Messaggero , sabato, porterà nelle edicole di Roma città,inclusa, a 6,90 euro, oltre ... contrastando la 'dimenticanza' di quanti non hanno conosciuto o riconosciuto la sua, divisa ...

Ostia, la natura torna a regalare spettacolo: avvistati dei delfini stamattina (FOTO) Il Corriere della Città

Da settimane in via dei Pescatori non si avverte più il rumore delle motoseghe. I 104 pini che avevano alimentato le proteste dei residenti e degli ambientalisti sono stati definitivamente abbattuti.Ilary Blasi e Bastian Muller tornano al centro del gossip dopo essere stati paparazzati insieme a Ostia. I fan non sono convinti: "Tutta una copertura" ...