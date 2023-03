Oscar Anni d g di Euromobiliare Fiduciaria

Leggi su ildenaro

(Di martedì 28 marzo 2023)è nominato direttore generale di. La società, costituita nel 1973 e controllata al 100% da Credem, fa parte dell’area wealth management del gruppo.approda a questo incarico dopo una esperienza trentennale costruita in primarie realtà bancarie nel mondo corporate e private banking. Entra nel gruppo Credem nel 2014 come direttore territoriale ed in seguito coordina la rete di Advisory. Successivamente è a capo della rete dei consulenti finanziari di Banca, ora CredemPrivate Banking. L'articolo proviene da Ildenaro.it.