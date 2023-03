Orrore in Polonia, vive per 13 anni con la mummia della madre sul divano (Di martedì 28 marzo 2023) Macabra scoperta a Radlin, un paesino della Polonia. La polizia ha scoperto un uomo che viveva con la mummia della madre, morta 13 anni prima. Era un “vampiro”, come era chiamato dai vicini di casa. Usciva di notte e viaggiava sulla sua bicicletta verso l’ignoto. La scoperta è avvenuta per caso, grazie a un parente ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Macabra scoperta a Radlin, un paesino. La polizia ha scoperto un uomo cheva con la, morta 13prima. Era un “vampiro”, come era chiamato dai vicini di casa. Usciva di notte e viaggiava sulla sua bicicletta verso l’ignoto. La scoperta è avvenuta per caso, grazie a un parente ... TAG24.

