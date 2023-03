Oroscopo 28 marzo 2023

Leggi su periodicodaily

(Di martedì 28 marzo 2023) Mercurio incontra Giove in Ariete alle 8:50 del mattino, il che può segnare l’inizio di nuove ed entusiasmanti discussioni! Potrebbero emergere nuovi e grandi progetti. L’umore è aperto e ottimista. La Luna entra in Cancro alle 12.22, ispirando un’atmosfera protettiva e premurosa, e ci sentiamo rigenerati quando la Luna incontra Marte in Cancro alle 15.19.