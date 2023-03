Orlando Bloom incontra Zelensky a Kiev: «Questa guerra ha privato i bambini della loro infanzia» (Di martedì 28 marzo 2023) L'attore, Goodwill Ambassador per Unicef, ha trascorso qualche giorno in Ucraina e il suo pensiero è stato soprattutto per i più piccoli. «Hai un grande cuore», ha detto poi al Presidente Zelensky, per la sua decisione di non lasciare il paese. Una resilienza che Bloom ha riscontrato in tutte le persone incontrate nel corso del suo viaggio Leggi su vanityfair (Di martedì 28 marzo 2023) L'attore, Goodwill Ambassador per Unicef, ha trascorso qualche giorno in Ucraina e il suo pensiero è stato soprattutto per i più piccoli. «Hai un grande cuore», ha detto poi al Presidente, per la sua decisione di non lasciare il paese. Una resilienza cheha riscontrato in tutte le personete nel corso del suo viaggio

