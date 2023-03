Oriana | Giaele e Micol distrutte per Nikita finalista | le assurde teorie

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 28 marzo 2023) Se gli spartani pensavano che Antonella Fiordelisi era il nemico numero 1, si sbagliavano. Alla semifinale del Grande Fratello Vip 7 hanno avuto l’amara sorpresa:Pelizon è diventata la quinta, riuscendo perfino ad eliminare il loro amato Luca Onestini. È lei la vera nemica da battere, l’highlander dei televoti, colei che con il suo sorriso e i modi sempre gentili riesce a sparare bordate micidiali lasciandoli scioccati. Dopo innumerevoli televoti in cui i fandom si univano e consegnavano uno spartano alla finale, non importa quanto comodino fosse, nel televoto flash notturno le cose si sono ribaltate. La mossa da battitore libero o serpe in seno di Alberto De Pisis, che ha voluto andare alle votazioni con l’ex tronista di Uomini e Donne, anziché con Milena Miconi, facilmente battibile, ha sovvertito ogni alleanza tra fandom e ...