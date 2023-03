Ora Paolo Genovese racconta i "Supereroi" dei nostri tempi (Di martedì 28 marzo 2023) Supereroi è il film con cui Paolo Genovese offre al suo pubblico un concetto di eroismo molto più umano e utile di quanto si vede nei cinecomics Leggi su ilgiornale (Di martedì 28 marzo 2023)è il film con cuioffre al suo pubblico un concetto di eroismo molto più umano e utile di quanto si vede nei cinecomics

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancoSumma1 : @pbecchi Caro Paolo peccato che siano ancora a piede libero, bisognerebbe che vivessero in un altra nazione forse a… - AZorallo : soprattutto gioite perchè sta sempre più isolando Edo dai suoi amici,dopo Tavassi e Micol anche Paolo ora siete fie… - lo_scriba : RT @lo_scriba: @Paolo_Bargiggia E la domenica sportiva? Un salottino di discorsi vuoti, tutti gli sport fuorché il calcio e per vedere mezz… - nello_paolo : @AuroraLittleSun Faglielo credere. Almeno i prezzi non andranno alle stelle. P.s. ora possiamo finalmente staccarc… - Karmamietitore : @paolo_olivari @mattino5 @HoaraBorselli Non è arrivata ancora l'ora di poter superare certi scogli visto che noi si… -