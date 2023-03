Ora l’Ue dice di voler “aiutare” la Tunisia | ma il rischio è di stabilizzarne la crisi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar –sostiene dila. Almeno, questo dichiara il commissario Ue agli affari economici Paolo Gentiloni. Ma il “modus operandi” con cui intende farlo storicamente non è che abbia portato chissà quali risultati (per essere gentili). Il mantra è sempre lo stesso: “soldi in cambio di riforme”. Le “riforme”, però, troppo spesso – per non dire sempre – significano austerità, indebitamento perenne e radicalizzazione dell’impoverimento. Con tutti i danni che ne conseguono per un Paese confinante come il nostro. ComedilaGentiloni esordisce così, dopo l’incontro con il presidente tunisino Kais Saied: “La Commissione è pronta a prendere in considerazione un’ulteriore assistenza ...