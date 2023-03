Opposizione contro Presidente del Consiglio comunale ad Acerra (Di martedì 28 marzo 2023) Opposizione contro il Presidente del Consiglio comunale ad Acerra. A far scattare l’alzata di scudi in favore di De Maria l’atteggiamento prepotente Ad Acerra l’Opposizione si scaglia contro il Presidente del Consiglio comunale per le imprecazioni e l’atteggiamento rivolto al Consigliere Vincenzo De Maria. L’Opposizione compatta ha stigmatizzato il comportamento. Lo ha fatto attraverso una nota inviata in redazione. “Inaccettabili le imprecazioni e l’atteggiamento prepotente che quest’oggi ha avuto il Presidente del Consiglio comunale Raffaele Lettieri nei confronti del nostro collega Vincenzo De Maria, colpevole ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 marzo 2023)ildelad. A far scattare l’alzata di scudi in favore di De Maria l’atteggiamento prepotente Adl’si scagliaildelper le imprecazioni e l’atteggiamento rivolto al Consigliere Vincenzo De Maria. L’compatta ha stigmatizzato il comportamento. Lo ha fatto attraverso una nota inviata in redazione. “Inaccettabili le imprecazioni e l’atteggiamento prepotente che quest’oggi ha avuto ildelRaffaele Lettieri nei confronti del nostro collega Vincenzo De Maria, colpevole ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #lariachetira Gian Marco Centinaio contro Francesco Boccia: 'Il PD ha governato per dieci anni e le soluzioni le tr… - brandobenifei : Congratulazioni a @bragachiara e #FrancescoBoccia, eletti nuovi capigruppo del @pdnetwork alla Camera e al Senato!… - putino : #Turchia ????: l'HDP e i partiti filo-curdi turchi hanno deciso di non nominare un candidato alle presidenziali. Ci… - valterpianezzi : RT @La7tv: #lariachetira Gian Marco Centinaio contro Francesco Boccia: 'Il PD ha governato per dieci anni e le soluzioni le trova adesso ch… - giamma71 : RT @La7tv: #lariachetira Gian Marco Centinaio contro Francesco Boccia: 'Il PD ha governato per dieci anni e le soluzioni le trova adesso ch… -