Ong, chi è Pia Klemp la capitana antifascista della nave di Banksy (Di martedì 28 marzo 2023) Pia Klemp è la capitana della Louise Michel , la nave dell'artista britannico Banksy che ha il compito di soccorrere i migranti in difficoltà nel tratto di mare tra la Libia e l'Italia. Attivista, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) Piaè laLouise Michel , ladell'artista britannicoche ha il compito di soccorrere i migranti in difficoltà nel tratto di mare tra la Libia e l'Italia. Attivista, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Attacco alle Ong, Agnès Callamard: “Vergogna. L’Italia criminalizza chi salva i migranti” [dalla nostra corrisponde… - riccardomagi : Carcere per le coppie che ricorrono a GPA,per bambini figli di detenute, per i 6 milioni consumatori Cannabis. Carc… - GoffredoB : La destra fa la guerra alle #Ong ma le Ong muovono solo il 10% degli sbarchi, fa la guerra alle coppie omosessuali… - paoloigna1 : RT @vitalbaa: Mi spiace, ma non è serio dirsi garantisti e poi imbastire un processo TV alle ONG, teso a dimostrare che sono colluse con i… - v_m_a_x_i_m_o : RT @alessandrazinit: L'attacco alle #ong da parte dei vertici della #guardiacostiera non difende certo l'onore e l'abnegazione di chi indos… -