Onana: «Voglio vincere tutto! In Europa meritiamo più rispetto» (Di martedì 28 marzo 2023) André Onana suona la carica in vista di un mese impegnativo per l’Inter, con tanto di Coppa Italia e quarti di finale di Champions League. In esclusiva a Sport Mediaset, il portiere nerazzurro ha sottolineato la voglia di togliersi tante soddisfazioni. SENZA PAURA – Parole forti quelle di André Onana, che suona la carica in casa Inter in vista del mese di aprile: «Dobbiamo sempre giocare senza paura. Se c’è paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per partite come quelle contro Juventus e Benfica. Ci aspetta un mese difficile, ma se lavoreremo bene ci toglieremo tante soddisfazioni. In Europa meritiamo più rispetto, abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato di essere ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Andrésuona la carica in vista di un mese impegnativo per l’Inter, con tanto di Coppa Italia e quarti di finale di Champions League. In esclusiva a Sport Mediaset, il portiere nerazzurro ha sottolineato la voglia di togliersi tante soddisfazioni. SENZA PAURA – Parole forti quelle di André, che suona la carica in casa Inter in vista del mese di aprile: «Dobbiamo sempre giocare senza paura. Se c’è paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per partite come quelle contro Juventus e Benfica. Ci aspetta un mese difficile, ma se lavoreremo bene ci toglieremo tante soddisfazioni. Inpiù, abbiamo mandato il Barcellona inLeague ed eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato di essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Onana: «Voglio vincere tutto! In Europa meritiamo più rispetto» - - FcInterNewsit : Onana: 'Ci aspetta un mese difficile, ma non c'è paura. Voglio vincere tutto, in Europa ci meritiamo più rispetto' - FedericoScappi1 : @giovwastaken Soprattutto Onana. Ti prego, ti pago qualsiasi cifra tu ritenga, insegnami il calcio, ma anche la vit… - Zitc0in : @daves80 voglio vedere se onana fa una parate del genere cosa fate, minimo l'uccello in mano per una giornata vi te… - PostorinoF : @IStalinisti La cosa importante, Inzaghi o no che sia, è che si escano i coglioni in Società e si punti sui Giovani… -