Omicidio Willy Monteiro Duarte | al via il processo d’appello | le tappe della vicenda

(Di martedì 28 marzo 2023) Il 6 settembre del 2020 lo studente 21enne fu ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro mentre cercava di difendere un amico durante una lite con alcuni ragazzi del posto. Per la sua morte furono arrestati i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. In primo grado i primi due sono stati condannati all’ergastolo, Pincarelli a 21 anni e Belleggia a 23 anni. Il 28 marzo 2023 si apre ilin Corte d'assise d'appello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TG24info : Omicidio Willy, al via oggi a Roma il #processo d’appello | - UnioneSarda : Omicidio Willy, al via il processo d’appello contro i fratelli Bianchi: su cosa punta la difesa - antimafia2000 : Omicidio Willy: al via il processo in Appello, difese divise sulle perizie medico legali - QuotidianPost : Omicidio Willy, in programma domani il processo d’appello - roma_tg24 : Omicidio Willy, al via domani il processo d’appello -

...acome un'esecuzione a colpi di MMA, l'arte marziale praticata dai fratelli Bianchi; dall'altro gli appelli dei difensori che puntano quanto meno a far derubricare l'accusa da...Comincia domani in Corte d'Appello a Roma, il secondo grado del processo per l'diMonteiro Duarte . Per l'uccisione del giovane avvenuta nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro, quattro giovani di Artena sono stati già condannati in primo grado per ...Comincia domani in Corte d'appello a Roma, il secondo grado del processo per l'diMonteiro Duarte . Per l'uccisione del giovane avvenuta nella notte tra il 5 e 6 settembre 2020 a Colleferro, quattro giovani di Artena sono stati già condannati in primo grado per ...

Omicidio Willy, al via domani il processo d'appello Agenzia ANSA

Roma – Al via in Corte d’appello a Roma, oggi, il secondo grado del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Per l’uccisione del giovane di Paliano avvenuta nella notte tra il 5 e 6 settembre ...Parte oggi in Corte d’assise d’appello il secondo grado del processo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Collefetto (Roma) la sera del 6 sett ...