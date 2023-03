Omicidio Willy Duarte | la Corte è in scadenza e slitta il processo | nuova udienza il 27 aprile

(Di martedì 28 marzo 2023)Monteiro. Si sarebbe dovuta tenere questa mattina, martedì 28 marzo, davanti allad’Assise d’Appello del Tribunale di Roma la primama il condizionale è d’obbligo in quanto il procedimento èto di un mese. La dilazione dei tempi è dovuta al fatto che i giudici popolari erano vicini alladel mandato e così l’è stata posticipata. L’inizio del nuovoè fissato per il prossimo 27, data in cui le difese dei fratelli Bianchi hanno annunciato che chiederanno la riapertura delMonteironon morirà mai: in arrivo “La casa di” La...

