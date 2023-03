Omicidio Willy, al via il processo d’appello: la difesa di Gabriele Bianchi chiede di sentire l’amico della vittima (Di martedì 28 marzo 2023) Nel giorno in cui si è aperto il processo d’appello per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte a Colleferro la sera del 6 settembre 2020, la difesa di Gabriele Bianchi, uno dei due fratelli condannati per l’Omicidio all’ergastolo, ha annunciato che chiederà di rinnovare il dibattimento e di voler sentire come testimone Samuele Cenciarelli, l’amico del 21enne ucciso, alla luce di una querela che aveva presentato per l’aggressione subita durante quel pestaggio. “Abbiamo scoperto dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura di Velletri che Cenciarelli nella denuncia presentata affermava di essere stato colpito con un calcio al petto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Nel giorno in cui si è aperto ilper l’diMonteiro Duarte, pestato a morte a Colleferro la sera del 6 settembre 2020, ladi, uno dei due fratelli condannati per l’all’ergastolo, ha annunciato cherà di rinnovare il dibattimento e di volercome testimone Samuele Cenciarelli,del 21enne ucciso, alla luce di una querela che aveva presentato per l’aggressione subita durante quel pestaggio. “Abbiamo scoperto dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini da parteProcura di Velletri che Cenciarelli nella denuncia presentata affermava di essere stato colpito con un calcio al petto da ...

